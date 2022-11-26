دار ريشة للنشر تطرح كتاب «الصخر .. والبحر» للكاتب الراحل صبرى موسى

دار ريشة للنشر، طرحت حديثا، كتاب “الصخر .. والبحر” .. مصر كما رأيتها في الستينيات، للكاتب الراحل صبري موسي.

وبحسب الناشر حسين عثمان مدير دار ريشة للنشر، عن كتاب “الصخر والبحر”، يضم الكتاب رحلات ميدانية قام بها الكاتب صبري موسي، ونشرت علي صفحات مجلة صباح الخير، خلال ستينيات القرن العشرين.

وأوضح “عثمان” لـ “الدستور”، يتكون الكتاب من أربعة محاور، وهي: “رحلة الصحراء”، “رحلة البحيرات”، “رحلة باريس”، رحلة اليونان".

وبدورها قالت الكاتبة “أنس الوجود رضوان”، زوجة الكاتب الراحل صبري موسي، لــ “الدستور”: أن الكتاب يضم الرحلات الميدانية التي قام بها صبري موسي، كانت قد كلفته بها مجلة “صباح الخير”، في الستينيات، فقد كان المؤسسات الصحفية خلال هذه الفترة، تكلف كتابها بهذه الرحلات الميدانية للكتابة عن مناطق مصر المختلفة، ومن هذه الرحلة كانت المخزون الذي استقي منه “صبري” روايته العالمية “فساد الأمكنة”.

ــ رحلات “صبري موسي” الشيقة والممتعة في المكان والانسان ..

وعن كتاب “الصخر والبحر” للكاتب الراحل صبري موسي، قال الكاتب الصحفي “توماس جورجيسيان”: ظهر مؤخرا كتاب يضم بين صفحاته .. الصخر .. والبحر.. ومصر المكان والإنسان كما رأها الكاتب صبري موسي ..

“صبري موسي”، هو صاحب الحضور المتميز والخيال السارح على صفحات مجلة صباح الخير.. لسنوات طويلة قرأت له واستمتعت بقعداتي ودردشاتي معه .. في الحجرة إياها بمقر المجلة.. وكانت حجرة زينب صادق وعبد الله الطوخي وعلاء الديب.

في هذا الكتاب الجديد الصادر عن دار ريشة.. نقرأ في الصحراء حكاية رحلة نشرت لأول مرة عام 1964 وتضم 20 فصلا.. أو مشهدا.

ونقرأ أيضا .. حكاية رحلة .. في البحيرات نشرت لأول مرة عام 1965 .. وتضم 18 فصلا أو مشهدا.

كما نقرأ .. ما كتبه صبري موسى تحت عنوان .. “الغداء مع آلهة الصيد” .. ورحلة إلي باريس واليونان كانت في عام 1972.

يشار إلي أن الكاتب “صبري موسي”، من أبرز كتاب جيل الستينيات في مصر. خاض تجربة الكتابة للسينما بجانب العمل الصحفي والكتابة الأدبية التي توزعت بين القصص القصيرة والروايات.

ففي السينما كتب صبري موسي السيناريو لأفلام: البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، وغيرها.

أما في مجال الكتابة الأدبية، فصدر لصبري موسي أعمال: السيد من حقل السبانخ، حادث النصف متر والتي حولت إلي فيلم سينمائي بنفس الاسم من بطولة نيللي، محمود ياسين وسعيد صالح، مشروع قتل جارة، فساد الأمكنة، وجها لظهر، القميص وغيرها.