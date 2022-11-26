السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمرىكية فى الشدادى بسوريا

قصف صاروخى
قصف صاروخى
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أفاد إعلام النظام السوري، فجر السبت، بسقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة المصدر على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

يذكر أن الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" تنتشر في ثلاث قواعد رئيسية بالريف الشمالي للحسكة، الأولى قاعدة قرية "تل بيدر" وتبعد نحو 35 كيلومترًا شمال الحسكة، وتضم مهبطًا ومدرجًا للطيران المروحي وتقع على الطريق الدولي السريع (إم 4).

كما تقع الثانية في تلة قرية "القصرك"، وتبعد عن الأولى نحو 3 كيلومترات بالجهة الغربية، وتضم عشرات الجنود المنحدرين من جنسيات أوروبية بينهم فرنسيون وإيطاليون.

أما القاعدة الثالثة فهي استراحة "الوزير"، وتقع في منطقة حمة الحسكة بالقرب من السد الغربي، وتعد أكبر قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة وثاني أكبر قاعدة بسوريا بعد قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

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