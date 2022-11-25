الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

رئيس«صناعة النواب»: البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين وينساق وراء الأكاذيب

المهندس معتز محمد
المهندس معتز محمد محمود
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أدان المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ اليوم الجمعة، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر؛ مؤكدًا: “التقرير يفتقد للموضوعية والحيادية وينساق وراء ادعاءات وأكاذيب أعداء الوطن الذين يستهدفون أمنه واستقراره”.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان الاوروبي يفتقد للحيادية ويكيل بمكيالين؛ فقي الوقت الذي ينساق فيه وراء أكاذيب وادعاءات أعداء الوطن فانه يتغاضى عن الجرائم التى ترتكبتها أمريكا ودول الاتحاد الاوروبي أعضاء  حلف الناتو في حق الشعب العراقي والسورى والليبى والافغانى والصومالى، ويغض الطرف عن جرائم ترتكب في حق اللاجئين والمهاجرين بدول الاتحاد الاوروبي، وكذلك الجرائم غير الانسانية التى ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطينى منذ عام 1948".

وأعرب المهندس معتز محمد محمود عن رفضه الشديد تدخل أى جهة في الشأن الداخلى المصرى أو المساس بأحكام القضاء المصرى الشامخ الذي بتميز بالعدالة والاستقلالية والنزاهة والشفافية؛ ويوفر جميع الضمانات القانونية للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم خلال جميع مراحل التقاضى.

وتابع: “الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في ملف حقوق الانسان؛ فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تمثل نموذجا يحتذي به ويتم تنفيذ بنودها بدقة؛ فضلا عن افتتاح مجمعين لاصلاح وتأهيل السجناء في وادى النطرون وبدر؛ يتم خلالها تأهيل نزلاء اللسجون وفقا لمبادئ حقوق الانسان؛ كما أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور كبير في فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا حيث تم خلال فترة زمنية قصيرة الافراج عن أكثر من 1000 شخص ممن لم تتلوث اياديهم في ارتكاب جرائم ارهابية؛ كما يتم بذل جهود كبيرة من جانب أجهزة الدولة لدمج هؤلاء الافراد في المجتمع”.

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