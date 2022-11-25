النوة مستمرة.. سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

واصلت أنواء باقي المكنسة، اجتياح مدينة الإسكندرية، بأمطار متوسطة تساقط على مناطق احياء وسط وشرق والمنتزه مساء اليوم الجمعة.

وأشارت شركة الصرف الصحي، أن مناطق الأحياء الثلاثة تعرضت مساء اليوم الجمعة، لهطول أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة مع السيطرة من قبل شركة الصرف على أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تمركز سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، والتأكد من مدى جاهزيتها للتدخل الفوري حال سقوط أمطار غزيرة.

وأكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تأثر المحافظة لموجة من الطقس السيىء، مكلفاً الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مستوى الأحياء لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



6 محاذير للمواطنين أثناء الأمطار

كما ناشدت المحافظة المواطنين بإتباع الإجراءات التالية أثناء الأمطار الغزيرة حفاظاً على سلامتهم:



- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.



- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

- في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوى الاتصال على رقم 175 الخط الساخن لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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