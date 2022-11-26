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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 26-11-2022 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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مع بداية صباح اليوم السبت يسعى آلاف من المواطنين قبل الخروج من منزلهم لمعرفة حالة الطقس اليوم، ويزداد التساؤل عن درجات الحرارة اليوم السبت 26-11-2022 في محافظات مصر عبر “جوجل”، بعدما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة، حيث تضرب البلاد سحب ركامية متفاوتة الشدة في شمال البلاد.

 

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 26-11-2022 في محافظات مصر

وتكون حالة الطقس اليوم السبت 26 سبتمبر مستقرة ومعتدلة من درجات الحرارة خلال النهار، في كافة محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجميع السواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون الطقس مائل للبرودة في ساعات الليل.

 

على 3 مناطق.. أماكن سقوط الأمطار اليوم 

وفيما سيتعلق بكافة أماكن سقوط الأمطار، فهي كالآتي:

أمطار خفيفة تكون على فترات متقطعة وتكون بنسبة 50%، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح وسيكون الجو غائم جزئيا.
وأمطار متوسطة تكون بنسبة حدوث 60% على جميع السواحل الشمالية، وسيكون الطقس غائم جزئيا، ويصاحب ذلك وجود نشاط رياح.
أمطار خفيفة تكون على شمال الصعيد بنسبة تكون 30%، على فترات متقطعة، وسيكون الطقس غائم بشكل جزئي.
تنعدم فرص سقوط المطر على مناطق جنوب الصعيد، وسيظل حالة طقس اليوم السبت هناك، مشمس.
وفيما سيتعلق بالملاحة البحرية، فسوف يسود في البحر المتوسط تواجد حالة ما بين الاعتدال وحالة من الاضطراب، مع وجود ارتفاع الموج ما بين مترين إلى حوالي 3 أمتار، وستكون الرياح السطحية رياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، خلال طقس اليوم السبت، كالتالي:
 

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم السبت 23 العظمى والصغرى تكون 17 درجة
السواحل الشمالية اليوم السبت 23 العظمى والصغرى 15 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر اليوم 26 العظمى والصغرى 20 درجة
شمال الصعيد تكون 23 العظمى والصغرى تكون 12 درجة
جنوب الصعيد اليوم السبت تكون 26 العظمى والصغرى 17 درجة

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم السبت درجات الحرارة الطقس درجات الحرارة اليوم السبت 26-11-2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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