«عصر العلم» يتصدر القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فى دورتها 17

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة للجائزة في دورتها السابعة عشر لعام 2022 /2023 في فرع الترجمة. وقد بلغت المشاركات في فرع الترجمة لهذا العام 230 مشاركة. وشملت القائمة أعمالاً مترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتضمنت القائمة الطويلة 11 عنواناً، من 6 دول هي: تونس، والمغرب، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا.

عصر العلم

وتصدرت ترجمة كتاب "عصر العلم.. جيرارد بيل " للمترجم والأكاديمي دكتور حسين ثابت القائمة الطويلة للجائزة في دورتها السابعة عشر

عن كتاب "عصر العلم" الصادر عن المركز القومي للترجمة يقول الدكتور حسين ثابت عبر مقدمته للكتاب "الحق أقول إنني ترددت كثيرا في ترجمة هذا الكتاب، لا لكبر حجمه، وإنما لغزاره ما طرح به من معلومات متباينة إلى الحد الذي ارتأيت أنه يتعين أن يترجم هذا الكتاب على الأقل ثلاثة مترجمين في تخصصات مختلفة. إلا إنني، ومع قراءتي الأولية للكتاب تملكني الحماس والشغف لأن أنقله للعربية كأحد أهم المراجع العلمية التي تناولت تاريخ العلم في العصر الحديث.

وأشار الى أن "جيرارد بيل، ذلك المتخرج في جامعة هارفارد العريقة في تخصص التاريخ، رجل مثقف واعٍ بدرجة كبيرة جعلته أحاط بدقائق في أمور علمية لم يُحط به العلميون أنفسهم. فقد كان الرجل مديرا لتحرير واحدة من كبريات الدوريات العلمية التي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تترجم الآن لتسع لغات منها العربية (تصدرها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي).

اشترى بيل الدورية بعد أن كانت قد توقفت لفترة طويلة وعزم على إلباسها ثوبا يليق بالمحتوى الذي ستقدمه للعلماء وللجمهور على حد سواء. وقد أصدر العدد الأول من مجلة ساينتيفيك أميركان في مايو 1948 وضم لفريق تحريرها قامات علمية مثل: ألبرت آينشتين. وقد حازت الدورية على ثقة المجتمع العلمي منذ صدور عددها الأول وحتى الآن (بالرغم من إن بيل قد ترك رئاستها لابنه جوناثان بيل ومن ثم وافته المنية في عام 2004).

ولفت إلى أنه "استعرض بيل في هذه الدورية ما كان يجري في مختبرات العلماء وفي أذهانهم يوما بيوم وساعة بساعة، فوضع المجتمع الأمريكي بعلمائه وجمهوره العام على خارطة الأحداث، حتى لا يكاد منجز علمي أو اختراع أو حتى فرضية علمية جديدة تعلن إلا وكانت تفرد لها الصفحات في مجلة ساينتيفيك أميركان.

وكونه مديرا لتحرير تلك الدورية، فقد كان -بحكم عمله فضلا عن شغفه الذي أعرب عنه غير مرة في ثنايا الكتاب- يقرأ كل ما يرد إلى النشر، سواء أكان فيزياء نووية، فيزياء كم، بيولوجيا، كيمياء أو غيرها. الخلاصة أنه قرأ عن كل وأي شيء دار في مخيلات ومختبرات العلماء في أنحاء العالم وفي كافة التخصصات طيلة أربعين سنة. ولا أظنك أيها القارئ الكريم إلا متصورا معي كم المعارف التي باتت تختمر في دماغ ذلك الرجل، وأي نوع من القص يمكن أن يكون كتابه الذي بين يديك الآن.

وتابع "ما ألفيته هنا هو موسوعة في شكل كتاب من أربعمائة ونيف وسبعين صفحة من القطع الكبير، لم يترك فيه مؤلفه شاردة ولا ورادة دفعت مسيرة الحضارة البشرية في القرن العشرين إلا وتناولها في أعطاف قصة لا تُمل قراءتها. جيرارد بيل لم يتحدث بوصفه عالما، فهو لم يكن كذلك كما أشار أكثر من مرة، ولكن بوصفه شاهدا على عصر العلم (وهو العنوان الذي اختاره لكتابه)، إذ التقى معظم علماء القرن، إن لم يكن وجها لوجه فمن خلال المراسلات التي استغرقت عقودا.

يذكر أن القائمة الطويلة تضمنت 6 أعمال باللغة الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: «عصر العلم: ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين؟»، للكاتب جيرارد بيل، ترجمة حسين ثابت من مصر، الصادر عن المركز القومي للترجمة في عام 2021.

و«السرقة من المسلمين (السّاراسن): كيف شكلت العمارة الإسلامية أوروبا»، للكاتبة ديانا دارك، ترجمة د. عامر شيخوني، من سوريا/‏‏الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2022.

و«الليبرالية السياسية»، للكاتب جون رولز، ترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس، الصادر عن جداول للنشر والترجمة والتوزيع عام 2022.

و«دور العالم العربي الإسلامي في نهضة الغرب: الآثار المحتملة في العلاقات التثاقفية المعاصرة»، للكاتب نايف بن رزق الروضان، ترجمة د. منيرة بنت عبد الله الماضي من المملكة العربية السعودية، والصادر عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة عام 2022.

و«العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة»، للكاتب جون ر. سورل، ترجمة شكري السعدي من تونس، والصادر عن وزارة الشؤون الثقافية - معهد تونس للترجمة عام 2021.

و«موجز التاريخ الطبيعي للحضارة: لماذا التوازن بين التعاون والمنافسة حتمي للبشرية»، للكاتب مارك برتنس، ترجمة سحر توفيق من مصر، الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات عام 2022.

كما شملت القائمة الطويلة لفرع الترجمة أيضاً 5 أعمال باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: «شجاعة الحقيقة: حكم الذات وحكم الآخرين»، لـلكاتب ميشيل فوكو، ترجمة الزواوي بغورة من الجزائر، والصادر عن دار مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث في عام 2021.

و«الثقافة بالجمع: سياسات ثقافية جديدة»، للكاتب ميشال دو سارتو، ترجمة محمد شوقي الزين، من الجزائر، الصادر عن دار ابن نديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون عام 2022. و«كتاب سيبويه: طرق الرواية وتقاليد النقل»، للكاتب جونفييف أومبير، ترجمة مراد تدغوت من المغرب، والصادر عن معهد المخطوطات العربية عام 2021. و«الإمبراطوريّة الخَطابيّة:

صناعة الخطابة والحجاج»، للكاتب شاييم بيرلمان، ترجمة الدكتور الحسين بنوهاشم من المغرب، والصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة عام 2022.

و«سُرَّاق الكلمات: بحث في الانتحال وعلم التحليل النفساني والفكر»، للكاتب ميشيال شنايدر، ترجمة عبد العزيز شبيل من تونس، الصادر عن دار زينب للنّشر عام 2022.