الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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طارق الخولي: الدولة المصرية تعهدت بتنمية حقوق الإنسان خلال 5 سنوات

طارق الخولي
طارق الخولي
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قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان بخطى ثابتة دون إملاء من أحد، لافتًا إلى أن الجهود الوطنية للتعامل في ملف حقوق الإنسان، وتنمية الملف على كافة الأصعدة.

 

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها التزام خلال 5 سنوات بتنمية حقوق الإنسان، على كافة المستويات، ما ينم عن إرادة وطنية خالصة للتعامل مع هذا الملف.

ولفت إلى أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، واحدة من أهم استخدامات الرئيس لصلاحياته الدستورية، في إرساء حالة سلم مجتمعي.

وأردف: "هناك متهم في قضايا وجه إليه تهم بشكل غير استثنائي وعمليات ضبط صحيحة، ولكن قرار العفو يصدر عمن لم تتلطخ يده بالدماء ولا ينتمي لجماعة إرهابية، يخرج وهو جزء من إرساء السلم المجتمعي".

ولفت إلى أنه تم العفو حتى الآن عن أكثر من 1000 شخص، وهناك دراسة كاملة للعديد من ملفات المتهمين الذين سيتم الإفراج عنهم مستقبلا.

تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان في كافة المجالات

وأكد أن الدولة تحمل على عاتقها  تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان في كافة المجالات، كما أن هناك تنسيق مشترك يجري بين كافة الجهات في ملف العفو الرئاسي، وأوضح أن جميع من صدر لهم عفو رئاسي، تم دراسة حالتهم الاجتماعية وتوفير فرص عمل لهم وتأهيلهم ليندمجوا في المجتمع.

طارق الخولي لجنة العفو الرئاسي حقوق الانسان مصطفى بكرى حقائق وأسرار

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