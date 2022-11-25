نقيب التمريض تشارك فى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في حفل إطلاق الاستراتيجية العربية الاسترشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022- 2030، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، لتدشين أول خطة تمريضية لتمريض القبائل بالعالم العربي بحضور مسئولي قيادات التمريض بمعظم الدول العربية.

عُقد الاجتماع بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والمستشارة ميساء هدمى المشرف عن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية، وممثلين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي UN، بالتنسيق مع وزارات الصحة في الدول العربية، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط.

وقالت نقيب التمريض، إن مصر شاركت فى تدشين خطة التمريض والقبالة، والتى تضمنت المناقشات الخاصة بتحسين أوضاع التمريض فى الدول العربية، والمتعلقة بكيفية الحفاظ على العمالة وتوفير أعداد كافية من التمريض، وتوفير عوامل الجذب وتحسين الأحوال المالية وتحسين بيئة العمل وتطوير التعليم والمساندة السياسية والدعم السياسي لملف التمريض، بالإضافة إلى مشاركة التمريض في الوظائف القيادية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أنه تمت موافقة وزراء الصحة العرب في الاجتماع السابق على تدشين أول خطة للتمريض والقبالة بالجامعة العربية، والتى أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار خلالها أهمية دور التمريض في المنظومة الصحية، معلنًا عن دعمه للتمريض في العالم العربي وعلى رأسهم التمريض المصري.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد شاركت الأسبوع الماضي في اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، لمناقشة أزمة خريجي البكالوريوس التقني، ومطالبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحل مشاكلهم، بعد أن تلقت النقابة العامة للتمريض العديد من الشكاوى.

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