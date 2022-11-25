الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هدم حائط آيل للسقوط بسطح كنيسة درب العيد فى بنى سويف

الكنيسة
الكنيسة
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كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، بالتحرك السريع حيال شكوى وبلاغ ورد لغرفة العمليات بالمحافظة، عن خطورة محتملة نتيجة حائط قديم آيل للسقوط بسطح كنيسة درب العيد، موجهًا بمعاينة الموقع واتخاذ اللازم بحسب توصيات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مع ضرورة إطلاعه على المستجدات أولًا بأول.

وعلى الفور، تحرك لموقع البلاغ السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة ومأمور المركز برفقة الأجهزة والإدارات المختصة "إدارة الأزمات، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط" وتمت المعاينة الهندسية للحائط مصدر الخطورة المحتملة، حيث تم الاستقرار على هدم الحائط، وتم عمل كردون أمني حول الموقع، وإخلاء الموقع والمنازل المجاورة وفصل التيار الكهربائي والمرفق حرصًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع الحماية المدنية والكهرباء ومركز الشرطة والإسعاف.

وتم إزالة الخطورة وهدم الحائط بمعرفة مقاول مختص، وتمت طمأنة محافظ بني سويف، الذي تابع تنفيذ الأعمال لحظيًا من خلال قيادات المحافظة الموجودة بمكان البلاغ على عودة الأمور لطبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وذلك من خلال المراجعة الهندسية والميدانية من خلال مدير الإدارة الهندسية المهندس عبدالعزيز مسلم، وعلاء الصغير، فواز رجب، ومدير شئون المناطق.

وأعرب رعاة الكنيسة من الآباء والقساوسة عن شكرهم الكبير للاستجابة السريعة من محافظ بني سويف وتوجيه بسرعة التعامل مع الموقف الطارئ، متوجهين بالشكر لقيادات المحافظة والوحدة المحلية الذين حرصوا على الحضور ميدانيًا حتى إزالة مصدر الخطورة المحتمل، وعودة الخدمات لطبيعتها بعد ما تم الاضطرار لفصلها أثناء عملية الهدم للحائط.

الإدارة الهندسية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد الوحدة المحلية مدينة بنى سويف

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