هل ستتأثر مصر بسيول السعودية؟.. خبراء الأرصاد يجيبون

تشهد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الأيام الماضية سيول شديدة نتيجة هطول أمطار غزيرة، وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر حجم الدمار الذي تسببت فيه هذه السيول، فقد تسببت في إغراق عدد كبير من السيارات نتيجة الارتفاع الهائل للمياه.

ولكن سؤال قد يخطر على بال البعض هل لهذه السيول التي تشهدها السعودية أثرًا على مناخ مصر، باعتبار أن التأثيرات المناخية أصبحت أقرب للانتقال من دولة إلى أخرى عن ذي قبل؟

الإجابة توضحها الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة أن البلاد لن تتأثر بالسيول التي تسقط حاليًا في جدة بالسعودية مُشيرة إلى أن السبب في ذلك أن السحب المكونة بها تتحرك باتجاه الشرق، لذا لا يمكن أن تتجه السيول نحو مصر.

وكانت قد جرفت مياه سيول السعودية عددًا من السيارات في الأحياء السكنية، وعملت الفرق الميدانية على سرعة التخلص من مياه سيول جدة ، ولكن حدث ذلك بعدما أتلفت السيول عددًا كبيرًا من المركبات وتعطلت حركة السير في المحافظة الساحلية نتيجة سيول السعودية يوم الخميس الماضي.

وهو ما أدى إلى تحذير الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية المواطنين من أمطار اليوم الخميس 24 نوفمبر، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من حالة الطقس اليوم في السعودية.

وقد تسبب سوء حالة الطقس حسب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بـ المملكة العربية السعودية في سقوط ضحايا بسبب أمطار السعودية إذ أدى إلى وفاة شخص، بسبب هذه السيول التي أغرقت الشوارع، نتيجة غزارة الأمطار .

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لن تتأثر بالسيول التي تسقط حاليًا في جدة بالسعودية.

ولكن ما أسباب سيول السعودية؟

حسب خبراء الأرصاد فإن سبب سيول السعودية هو تأثرها بمنخفض جوي متعمق على البحر الأحمر، مع كتل هوائية جنوبية شرقية رطبة، إلى جانب وجود الطبيعة الجغرافية والجبلية للمنطقة، وهو ما أدى إلى تكون السحب الرعدية والركامية، مع وجود امتداد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا.

وهو ما أدى في النهاية إلى تكون السحب، وسقوط الأمطار الغزيرة، التي وصلت إلى حد السيول.

وفي تغريدة له كان قد أعلن عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن كمية الأمطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.

كما أشار إلى أن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، كما أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية أن مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة المرور في مدينة جدة أغلقت خمسة أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة، بينما سُجل نظام الإنذار الآلي رفع درجة تصنيف الوضع إلى مستوى التحذير.

كما نُقل عن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قوله عن جده: "تشهد حاليًا أمطارا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير".

من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أن السيول التي تعرضت لها الجزيرة العربية هي طبيعية على منطقة الخليج في قطر والإمارات، ولكن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية جاءت نتيجة للتغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله ومنها السعودية.

أما بالنسبة لمصر أوضح أننا نعيش حاليًا فصل الخريف الذي يعتبر من أحلى الفصول، ولكنه يشهد الكثير من عدم الاستقرار مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالأيام المقبلة، ولكن المشكلة في الأمطار على السواحل الشمالية التي ستكون منخفضة إلى متوسطة.