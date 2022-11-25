وحدات صحية ومياه نظيفة.. «حياة كريمة» ترسم الفرحة على وجوه أهالي 42 قرية بالجيزة

نجحت مبادرة "حياة كريمة" في رسم الفرحة على وجوه الكثير من المصريين وخاصة أهل القرى، ومن بينها 42 قرية في محافظة الجيزة، بعد تضمينها للتطوير بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف، من خلال تدشين مشروعات واعدة تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

يقول محمد حسين، من أهالي قرية بالجيزة، إن مبادرة حياة كريمة أنقذت قريتهم بقطاع التعليم والمدارس من خلال إحلال وتجديدها بمكانة تليق بأبناء الريف المصري، لتصبح القرية كاملة الخدمات، معلقاً: "كان في خدمات ناقصة كتير في قرى اطفيح وكنا محتاجين رعاية أكتر، وحياة كريمة ساعدتنا في توفير الدعم الصحي وخاصة المياه والصرف الصحي والبنية التحتية".

وأضاف شريف عبدالمنعم، جرى رفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز وواحدات صحية بعد أن كانت قرى الجيزة معدومة الخدمات، وأصبح هناك رعاية صحية لائقة بنا، قائلا: "شكراً الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامك بأهالي القرى والاهتمام بهم ورعايتهم، حياة كريمة ساعدتنا في توفير سبل المعيشة والراحة التامة".

وجرى تطوير البنية التحتية لقطاع المياه من خلال تغيير الخطوط وعمل إحلال وتجديد للخطوط القديمة، وبلغ عدد المشروعات بقطاع التعليم 80 مشروعا، شمل إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد وإقامة توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

ونفذ 36 مشروعا في قطاع الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، حيث شهد مركز أطفيح بالجيزة إنشاء 6 مجمعات خدمية عملاقة ومجمع بيطري ومركز تكنولوجي لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

ووصلت نسبة التنفيذ في مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات الزراعية إلى 90% بقرية الكداية التابعة لمركز أطفيح.