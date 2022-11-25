تنمية المواهب.. أفضل طرق لتعليم ابنتك فن الكروشيه والتريكو

إن الطفل أو الطالب البادئ في تعلم وصناعة الغزل محظوظ بوجود معلمين بارعين على استعداد لمشاركة مواهبهم وآرائهم مع الآخرين، وديكسي بيريمان، وإيفي روزين، وأودري هاين هم مدرسون معترف بهم على المستوى الوطني وكان لهم دور فعال في تطوير برنامج المدربين المعتمدين التابع لمجلس صناعة الغزل في أمريكا، وإيفي روزن، بالإضافة إلى كونها معلمة ومؤلفة بارع ، هي مؤسسة لهذه الصناعة.

وعملًا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، نقدم لكم بالاستعانة بموقع "craft yarn council"، أفضل طرق لتعليم ابنتك فن الكروشيه.

مواجهة تحدي تعليم الأطفال

اجعلها ممتعة

يرغب الأطفال في الاستمتاع ولن يتحملوا الكثير من الجدية، وقد يكونون مهتمين أو لا يرغبون في "القيام بذلك بشكل صحيح"، فكن ممتنًا لأنهم يحاولون، لا تتوقع أو تطلب الكمال من الأطفال.

دعهم يستمتعون بالتعلم إلى الحد الذي يهتمون به ولا تجعلهم يشعرون بالفشل إذا لم ينجزوا الكثير، وفي كثير من الأحيان، يكفي مجرد التعرض للتقنيات وفهم المبادئ، فإذا كانت تجربة ممتعة بالنسبة لهم، فقد يعودون إليها لاحقًا في حياتهم، إذا لم يحدث ذلك، فلن يفعلوا.

كن صبوراً

ربما يكون الصبر هو العنصر الرئيسي للنجاح في التدريس، وهذا صحيح بشكل خاص عند تعليم الأطفال، لذلك عند جدولة دروسك، خصص وقتًا كافيًا يمكن تخصيصه حصريًا للطفل، لأن الأطفال تحب الانتباه، كما أن الوقت الذي تقضيه معهم كل على حدة أمر مهم للغاية.

قد لا يزال بعض الطلاب بحاجة إلى مساعدة إضافية. إذا كان الأمر كذلك، فحاول وضع الطفل في حضنك وأثناء إمساك خطاف الكروشيه، اجعل الطالب يضع يديه على يديك، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، لكن يبدو أن الأطفال يحبون هذه الطريقة حقًا.

أيضًا، امنحهم الكثير من الثناء، فإذا جعلتهم يشعرون بالرضا عن عملهم، فسوف يمارسون المزيد ويتقدمون بسرعة أكبر.

استمع إلى طلابك

استمع بأكثر من أذنيك لما يقوله طلابك، القليل من المساعدة الإضافية يمكن أن توصلهم إلى نقطة يشعرون فيها بالراحة.

اجعل الطلاب يعملون بأيديهم في أسرع وقت ممكن، ويمكن أن تحدث المناقشة أثناء عملهم، يجب أن تكون جميع النشرات مفيدة قدر الإمكان، عندما يتعين على الطلاب التوقف باستمرار لتدوين الملاحظات، فإنهم يفقدون مسار ما يحدث في الفصل ويتخلفون عن عملهم اليدوي.

تعليم الأطفال هو أهم مهم، نفعل ذلك كل يوم بعدة طرق، حتى دون التفكير في حقيقة أننا نقوم بالتدريس. عندما يروننا نفعل شيئًا ما ، فإنهم يريدون تقليد ما يرونه، دعهم يرون مدى استمتاعك بالحياكة والأشياء "الممتعة" التي يمكنك إنشاؤها، اسمح لهم باستخدام إبداعاتهم.

تقنيات الكروشيه الأساسية

لابد أن تعرف الطلاب على تقنيات الكروشيه الأساسية بما في ذلك العقدة الانزلاقية وغرزة السلسلة، والكروشيه الفردي، والكروشيه المزدوج، والكروشيه نصف المزدوج، والكروشيه الثلاثي.

عقدة الانزلاق وغرزة السلسلة تكون باستخدام خطاف كبير وخيط ضخم أو حبل، أيضًا، يعد استخدام الملصقات والرسوم التوضيحية المقابلة مفيدًا عند العمل مع مجموعة، وعليك أن تطلب من الطلاب التدرب على التحكم في التوتر بإصبع السبابة.

كروشيه واحد

بتوضيح غرزة الكروشيه المفردة باستخدام خطاف كبير وخيط ضخم، فأظهر كيفية العمل في السلسلة لصف أساسي من الكروشيه الفردي والعمل تحت حلقتين من السلسلة، ولا تنس، دائمًا ما يكون الكروشيه الفردي هو أول مساحة كروشيه مفردة تعمل تحت حلقتين أعلى الغرز.

كروشيه مزدوج

اعرض عينة وقم بتوضيح غرزة الكروشيه المزدوجة، حيث يتم وضع الكروشيه المزدوج في الغرز الثاني من الصف السابق أسفل الحلقتين الموجودتين أعلى الغرز، واشرح عينة من غرزة الصدفة وغرزة الفشار.

خطافة الكروشيه

عليك تعريف الطلاب على الأنواع والاستخدامات المختلفة لخطافات الكروشيه المتوفرة ومساعدتهم على اختيار الخطافات المناسبة لمشاريعهم.

ناقش الأنواع المختلفة من خطافات الكروشيه، كروشيه أحادي الطرف، وخطاف كروشيه مزدوج النهاية، واعرض عينات من كل نوع وناقش المواد المستخدمة في صناعة خطافات الكروشيه، والتي منها الألمنيوم والبلاستيك والفولاذ والخشب، وناقش مع الطلاب أنظمة التحجيم المختلفة المستخدمة في الصلب وخطافات الألمنيوم والبلاستيك.