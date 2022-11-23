الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة لـ«تنمية المواهب».. أفضل طرق تعليم الطلاب فن الكتابة على الجدران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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الرسم الجرافيتي فرصة للتعبير عن اهتمامات الأطفال والمراهقين والشباب، ربما لأنهم يحبون التعرف على أنماط الحروف المختلفة، ويحب التلميذ دائمًا دراسة فن الكتابة على الجدران.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، ونرصد في السطور التالية تفاصيل تعلم رسم الجرافيتي، وفقًا لتقرير نشره موقع "art with trista".

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فن الكتابة على الجدران 

ووفقًا للتقرير، يكون الطالب هو الفائز في هذا الدرس، فعلى المعلم أن يطلب من الطلاب إنشاء الاسم واللقب واسم العائلة وما إلى ذلك باستخدام حروف على غرار الكتابة على الجدران وإضافة بعض المكونات لجعلها عن أنفسهم.

شجع طلابك على دمج ألوانهم المفضلة ورياضاتهم وأطعمتهم وأنشطتهم واهتماماتهم ضمن الاسم، ويمكنهم أيضًا تضمين أجزاء وقطع خلف الاسم أو إرفاقه بالاسم بطريقة ما.

إنهم يحبون الحروف

الحروف هي مهارة فنية مهمة لجميع الفنانين، ومن المهم تعليم الطلاب تقنيات الكتابة الأساسية، مثل الأحرف الفقاعية والأحرف الكبيرة والحروف ثلاثية الأبعاد ذات الظلال

تزامنًا مع مبادرة «المتحدة» لرعاية المواهب.. كيف يمكنك تنمية مهاراتك اللغوية؟

تعلم أسلوب الكتابة على الجدران

يمكن للمعلم أفتراض أمثلة عن الكتابة على الجدران ويُحدد للطالب الخصائص المشتركة للكتابة على الجدران، وتشمل الخصائص الرئيسية: “الأحرف المتداخلة، والظلال المسقطة، والتنوع في وزن الخط، والسهام، والأجزاء المكسورة، وقطرات الطلاء”.

عرض فن الكتابة على الجدران

يمكن للطالب أن يأخذ صندوقًا صغيرًا أو إسفنجة مستطيلة ويستخدمها لتبدو وكأنها جدار من الطوب، وبمجرد أن تجف الورقة، عليه تدبيس أسماء الكتابة على الجدران النهائية على “جدار من الطوب”.

ويقوم الطالب بتثبيت أسمه على قطعة من البطاقات الحمراء مع نسخ جدار من الطوب عليها، واستخدام أكوامًا من الورق المقوى تم لصقها معًا لرفع الاسم من مخزون البطاقات وإضفاء مظهر منحوت عليه.

اهتمامات الأطفال والمراهقين تنمية المواهب فن الكتابة على الجدران وسائل لتعليم الطلاب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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