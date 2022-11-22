«تنمية مهارات الجوالين» دورة تدريبية في جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، دورة تدريبية لفريق جوالى وجوالات بعنوان "دورة تنمية مهارات الجوالين"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس اتحاد طلاب الجامعة لمدة 5 أيام، بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات بمدينة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية وصقل مهارات طلابها، واستغلال طاقتهم، موضحا أن برنامج الدورة تضمن العديد من الجلسات التدريبية لفنون ومهارات العمل الكشفي، حيث شملت دورة لتنمية مهارات الجوالين، ودراسة مساعد قائد وحدة كشفية ومشروع تنمية المجتمع وخدمة البيئة ودورة رواد.

جدير بالذكر أنه حضر التدريب ٦٠ طالبا وطالبة يمثلون كليات الجامعة، بحضور القادة الكشفيين من جمعية فتيان الكشافة بالغربية لتدريب الطلاب، بإشراف الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب، والدكتور عمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات.