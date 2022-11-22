الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنمية مهارات الجوالين» دورة تدريبية في جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ads

نظمت جامعة طنطا، دورة تدريبية لفريق جوالى وجوالات بعنوان "دورة تنمية مهارات الجوالين"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس اتحاد طلاب الجامعة لمدة 5 أيام، بالمعسكر الدولي للكشافة والمرشدات بمدينة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتنمية وصقل مهارات طلابها، واستغلال طاقتهم، موضحا أن برنامج الدورة تضمن العديد من الجلسات التدريبية لفنون ومهارات العمل الكشفي، حيث شملت دورة لتنمية مهارات الجوالين، ودراسة مساعد قائد وحدة كشفية ومشروع تنمية المجتمع وخدمة البيئة ودورة رواد.

جدير بالذكر أنه حضر التدريب ٦٠ طالبا وطالبة يمثلون كليات الجامعة، بحضور القادة الكشفيين من جمعية فتيان الكشافة بالغربية لتدريب الطلاب، بإشراف الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب، والدكتور عمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات.

دورة تدريبية جوالى وجوالات بعنوان تنمية مهارات الجوالين بجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

برلمانية تطالب بتشكيل وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة بالجامعات

«النقل» تنفى شائعة إخوانية بإلغاء القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان

«الفضاء الأوروبية» تناقش مسألة البعثات الجديدة وتخصيص ميزانية أعلى لها فى باريس

حصول 10 محطات معالجة شاملة بـ«صرف الإسكندرية» على شهادة TSM

وزعا الأشلاء بين منطقنين.. تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل شاب في المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

جلال حمام

لو أرادت واشنطن.. لفعلتها

د. القس صفوت البياضى

الثلاثاء الخامس عشر من نوفمبر من العام الجارى ٢٠٢٢‎‎

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية