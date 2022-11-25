الشوط الأول.. قطر تتأخر أمام السنغال بهدف «ديا» في كأس العالم 2022

تأخر منتخب قطر أمام نظيره السنغالي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم “قطر 2022”.

منتخب السنغال كان الأفضل طيلة أحداث الشوط الأول، مع تحسن طفيف بالنسبة لمستوى منتخب قطر مقارنة بالمباراة الافتتاحية للمونديال أمام الإكوادور.

وسدد إسماعيلا سار الكرة من داخل منطقة جزاء قطر في الدقيقة الرابعة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وطالب لاعبو منتخب قطر باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 34، بعد تعرض أكرم عفيف للعرلة من يوسف سابالي، لكن أنطونيو لاهوK حكم المباراة الإسباني رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 41 استطاع منتخب السنغال تسجيل الهدف الأول عن طريق بولاي ديا بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء قطر، مستغلًا خطأ فادحا من خوخي بوعلام مدافع “العنابي” في تشتيت الكرة، مهديًا التقدم لمنتخب بلاده.

تشكيل منتخب السنغال أمام قطر في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب السنغال أمام قطر في كأس العالم 2022، فشهد إشراك فامارا دييدهيو كأساسي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل منتخب السنغال أمام قطر في كأس العالم 2022 كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: نامبليس ميندي – إدريسا جاي – إسماعيلا سار – كريبان دياتا.

خط الهجوم: بولاى ديا – فامارا دييدهيو.

تشكيل منتخب قطر أمام السنغال في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب قطر أمام السنغال في كأس العالم 2022، فشهد إجراء عدد من التغييرات بإشراك مشعل برشم بدلًا من سعد الشيب في حراسة المرمى، وإسماعيل محمد بدلًا من بسام الراوي في خط الدفاع، وإشراك عاصم ماديبو في خط الوسط.

في حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: عبد الكريم حسن – بوعلام خوخي – إسماعيل محمد

خط الوسط: همام أحمد – كريم بوضياف – حسن الهيدوس –– عاصم ماديبو – بيدرو ميجيل

خط الهجوم: أكرم عفيف – المُعز علي

يُذكر أن منتخب قطر استهل مشواره في بطولة كأس العالم “ قطر 2022” بالخسارة أمام الإكوادور بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

وخسر منتخب السنغال أمام هولندا بهدفين دون مقابل أيضًا، في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم “ قطر 2022”.