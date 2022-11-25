استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل في تنفيذ الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تواصل العمل في رفع كفاءة الطرق بمناطق شباب المدينة و قبضايا بحي الزهور، ضمن أعمال التطوير الشاملة بهذه المناطق للمرة الأولى من نوعها، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جارِ أعمال حفر ووضع طبقة أساس وصب البردورات بالطرق بمنطقة شباب المدينة، وإنشاء شبكة بلاعات أمطار وتركيب أعمدة الإضاءة العامة للشوارع بمنطقة شباب المدينة بنطاق حي الزهور، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع جميع المرافق وحي الزهور.

كما أكد محافظ بورسعيد مواصلة أعمال الرصف بالطبقة السطحية وأعمال اللاند اسكيب بشارع محمد سرحان، وجارِ أعمال الرصف بالطبقة الأولى لضبط مناسيب الطرق بمنطقة قبضايا، فضلًا عن أعمال الرصف بالطبقة السطحية للشارع المتفرع من محمد علي بجوار أبراج الشرطة حتى شارع نهضة مصر بعد عمل جميع القواطع لمسار الكابل الدولي بحي الشرق والعرب وجارِ تصنيع طبقة الأساس بعد أعمال تسوية الطريق الرابط بين كوبري ترعة السلام حتى مستشفى ٣٠ يونيو بحي الجنوب.

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