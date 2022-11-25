في احتفالية يوم العلم.. جامعة سوهاج تستعد لتكريم 450 من علمائها المتميزين

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً تحضيرياً مع اللجنة التنفيذية لاحتفالية يوم العلم، والتي ستنفذها الجامعة يوم 21 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة ورئيس اللجنة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق أن الاحتفالية تأتي استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين، تقديراً لما بذلوه من مجهودات علمية أثرت مجال البحث العلمي وتطبيقاته الحديثة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاحتفالية، والوقوف على كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذها والمعايير الخاصة بالتكريم.

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب أن اللجنة انتهت من تحديد معايير الاختيار من بين المتقدمين للتكريم، و التي شملت كلاً من الحاصلين على جوائز الدولة، الحاصلين على جوائز الجامعة، المعيدين وأعضاء اللجان الدائمة، ومؤسسي الأقسام العلمية بالكليات، حيث بلغ عدد المتقدمين والذين تنطبق عليهم الشروط 450 متقدما.