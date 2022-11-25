الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

15 مصابا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية
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وقع انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة في شمال غربي محافظة المنيا، أسفر عن اصابة 15 شخصا جميعهم من محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8317 ص س س، ميكروباص "أجرة"، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، جميعهم من محافظة سوهاج بجنوب الصعيد، وتم نقلهم إلي المستشقي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية أن السيارة كانت قادمة من القاهرة ومتجهة إلي محافظة سوهاج، وانقلبت أمام قرية برطباط بمغاغة، بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب سيارة ميكروباص مركز مغاغة محافظة المنيا محافظة سوهاج

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