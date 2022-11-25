عمرو فهمى: قرارات العفو الرئاسى خير رد على المنظمات التى تهاجم مصر

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بقرار إخلاء سبيل 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسي وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف الحقوق والحريات في مصر يأتي ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح النائب عمرو فهمي، في بيان له اليوم الجمعة، أن قرار الإفراج عن عدد من المسجونين جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.

وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق طالما لم تتلوث يدهم بدماء المصريين، أو قاموا بالتحريض على العنف، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة التي تسع مشاركة الجميع في عملية البناء والتطوير.

وأشار النائب عمرو فهمي إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي خير رد على المنظمات المشبوهة الخارجية التي اعتادت الهجوم على ملف حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أنها تعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع، وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية تعمل على بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وترتكز فيها على ديمقراطية تشاركية تعزز فيها مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار.