رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل تدشين «أسرة طلاب من أجل مصر»

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر حفل تدشين الأسرة للعام الجامعي 2022-2023 برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز رائد الأسرة بالجامعة.

وعبر الدكتور ناصر مندور عن سعادته بأنشطة الأسرة المتنوعة وتمثيلهم المشرف للجامعة في افتتاح المشروعات القومية، وفي كافة الاحتفالات التي تنظمها الجامعة، وحرصهم على تنمية مهاراتهم المختلفة ومساعدة زملائهم المستجدين في الاندماج في الحياة الجامعية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن انتخابات الاتحادات الطلابية تسير بالنزاهة والشفافية المعهودة، فجامعة القناة تحافظ على مكانتها المرموقة وسط الجامعات المصرية، معلنًا أن اليوم تم تدشين انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى كليات الجامعة، فالجميع يعمل لأجل الطالب وزيادة وعيه وتنمية مداركه، من أجل تقديم خريج متميز قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراته وبناء شخصيته من خلال الأنشطة المتميزة، مُشيداً بأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية وأنشطتها المتميزة.

جاء الحفل بحضور عمداء الكليات ووكلائها ومنسقي الأنشطة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم مُقدمة تعريفية للأسرة وعرض فيديوهات خاصة بأنشطة الأسرة الطلابية.

وقام الدكتور محمد الباز مقرر الأسرة بالجامعة بإلقاء كلمة رحب خلالها برئيس الجامعة، مشيراً إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر أصبحت كيان فعال بجامعة قناة السويس له إنجازاته.

كما أوضح الدكتور محمد غنيم في كلمته رؤية ورسالة الأسرة التي تهدف إلى تكوين مجتمع طلابي قوي ومتطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما عرض إنجازات وأنشطة الأسرة خلال الأعوام الماضية.



وفي نهاية الحفل- قام الطلاب بالتقاط صورة تذكارية مع القيادات الجامعية.