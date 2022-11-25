الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. ليلة مع الفنان العالمي چوزيف تواضروس ببيت العود العربي

جوزيف تواضروس
جوزيف تواضروس
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يستضيف بيت العود العربي - بيت الهراوي بالأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل الفنان العالمي چوزيف تواضروس في السابعة مساء السبت ٢٦ نوفمبر.

حيث يقدم چوزيف تواضروس باقة من أشهر أعماله الموسيقية، والتى جعلت منه أحد أهم الموسيقين الذين ظهروا بأستراليا في العزف على آلة العود، واستطاع أن يحصد جائزة ARIA ٦ مرات، كما حصل على وسام استراليا عام ٢٠١٦. 

قام جوزيف بأداء أعماله الخاصة مع عدد من كبرى الفرق الفنية حول العالم منها، أوركسترا الحجرة الأسترالية BBC Sympho ، Melbourne ، WA ، Adelaide Symphony، أوركسترا أوكرانيا الوطنية، كاميراتا سالزبورغ، أكاديمية الموسيقى القديمة، كونشيرتو لعود والأوركسترا مع سيدني السيمفونية. 

سجل موسيقاه مع نجوم موسيقى الجاز منهم جون أبيركرومبي، جاك دي جونيت، روي آيرز، بيلا فليك، مايك ستيرن، جوي دي فرانشيسكو، ريتشارد بونا وكريستيان ماكبرايد.

بيت العود العربي العالمي چوزيف تواضروس الفنان العالمي چوزيف تواضروس آلة العود

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وائل لطفي

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