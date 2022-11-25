ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بإقامة 16 مباراة حتى الآن.

وأقيمت اليوم مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، طالع أبرز ملامح اليوم الخامس من مونديال قطر من هنا.

ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى

هولندا في المركز الأول برصيد 3 نقاط

الإكوادور في المركز الثاني بـ3 نقاط.

السنغال في المركز الثالث 0 نقاط

قطر في المركز الرابع 0 نقاط

المجموعة الثانية

إنجلترا في المركز الأول بـ3 نقاط

ويلز في المركز الثاني بنقطة واحدة

الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بنقطة واحدة

إيران في المركز الرابع بـ0 نقاط

المجموعة الثالثة

السعودية في المركز الأول بـ3 نقاط

بولندا في المركز الثاني بنقطة واحدة

المكسيك في المركز الثالث بنقطة واحدة

الأرجنتين في المركز الرابع بـ0 نقاط

المجموعة الرابعة

فرنسا في المركز الأول بـ3 نقاط

تونس في المركز الثاني بنقطة واحدة

الدنمارك في المركز الثالث بنقطة واحدة

أستراليا في المركز الرابع بدون نقاط

المجموعة الخامسة

إسبانيا في المركز الأول بـ3 نقاط

اليابان في المركز الثاني بـ3 نقاط وبفارق الأهداف

ألمانيا في المركز الثالث بـ0 نقاط

كوستاريكا في المركز الرابع بـ0 نقاط.



المجموعة السادسة

بلجيكا في المركز الأول بـ3 نقاط

كرواتيا في المركز الثاني بنقطة واحدة

المغرب في المركز الثالث بنقطة واحدة

كندا في المركز الرابع بـ0 نقاط.

المجموعة السابعة

البرازيل في المركز الأول بـ3 نقاط

سويسرا في المركز الثاني بـ3 نقاط وبفارق الأهداف

الكاميرون في المركز الثالث بـ0 نقاط

صربيا في المركز الرابع بـ0 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة في مرماه.

المجموعة الثامنة

البرتغال في المركز الأول بـ3 نقاط

كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنقطة واحدة

أوروجواي في المركز الثالث بنقطة واحدة

غانا في المركز الرابع بـ0 نقاط.