الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لجنة الفتوى بالأزهر: استغلال حاجة الناس والمتاجرة بآلامهم ظلم والله برىء منه

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
ads

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، إن لجوء البعض خاصة من فئة التجار إلى استغلال أوقات الأزمات لتحقيق مزيد من الأرباح وتضخيم ثرواتهم، والمتاجرة بآلام الناس ومعاناتهم، هو سلوك مخالف لما دعا إليه الدين الحنيف من التراحم والتكافل والإحساس بالآخرين.

وذكرت اللجنة في توصيفها للاحتكار بأنه: حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد زيادة سعره، وهو أمر محرم شرعًا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فالمحتكر يمتنع عن بيع شيء يحتاج إليه الناس وهذا ظلم، والظلم حرام. 

قال الكاساني: إذا امتنع البائع عن بيع شيء مع شدة حاجة الناس إليه، فقد منعهم حقهم ومنع الحق ظلم.

كما بيًنت لجنة الفتوى أن عملية الاحتكار لها طرق متعددة يدخل في إطارها من يشارك في أي منها، فالاحتكار لا يقتصر على منع السلع من التداول وفقط، بل إن تواطؤ البائعين مع بعضهم للبيع بالسعر الفاحش لتحقيق مزيد من الأرباح يعكس شكلًا من أشكال الاحتكار -أيضًا- وكذلك فإن لجوء البعض لترويج الإشاعات بوجود نقص في إحدى السلع لزيادة الطلب عليها خوفًا من نفاذها، وبالتالي ارتفاع أسعارها هو نوع من أنواع الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس وهو محرم في شريعتنا الغرّاء.

وقام وفد من واعظات الأزهر برئاسة مساعد الأمين العام لشئون الواعظات الدكتورة إلهام شاهين بمتابعة حالة أسرة ضحايا حادث أتوبيس المنصورة، والذي راح ضحيته عشرة أفراد من أسرة واحدة وإصابة آخرين منهم والاطمئنان عليهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم
بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. 

كان في استقبال الوفد الذي ضم عددًا من وعاظ منطقة الغربية أفراد الأسرة الناجين من الحادث الذين أعربوا عن شكرهم باهتمام الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر وقيادات الأزهر الشريف بهم، والمتابعة المستمرة لأحوالهم.

لجنة الفتوى الرئيسة الجامع الأزهر الجامع الأزهر الشريف الأزهر الشريف الأرباح الدين الحنيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد: 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى إفريقيا

انخفاض أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1395 جنيها

مصر تقتحم العصر الجينى.. «الدستور» داخل «الجينوم المصرى».. أكبر مشروع علمى فى تاريخ مصر

السيول تضرب جدة.. والإنذار الآلى يُعلن حالة التحذير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)