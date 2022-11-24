بدء عملية التصويت على مناصب المكتب التنفيذى لحزب الوفد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي بحزب الوفد، عن بدء عملية التصويت على مناصب المكتب التنفيذي للحزب، على أن تستمر عملية التصويت من الآن وحتى السابعة مساء وتعلن بعد ذلك النتيجة اختيار 18 عضوا للمكتب التنفيذي للوفد.

كان قد افتتح الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الجلسة الإجرائية للهيئة العليا المنتخبة الجديدة في حزب الوفد، منذ قليل، تمهيدًا لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، موجها التهنئة لأعضاء الهيئة العليا الجديدة، مؤكدا أن عضوية الهيئة العليا هي تكليف ومسئولية.

وأضاف رئيس الوفد أنه من الطبيعي أن يكون هناك موفق وغير موفق في انتخابات الهيئة العليا، وكحق دستوري لجأ البعض إلي القضاء للطعن على الهيئة العليا الجديدة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تم رفعها للقضاء في هذا الشأن، قائلًا: "من يريد الانضمام من أعضاء الهيئة العليا لهذه الدعاوي التي تم رفعها باختصام رئيس الحزب بصفته ينضم، ونحن في دولة قانون وما ينتهي إليه القضاء سوف يتم تنفيذه على الفور".

وقال رئيس الوفد إنه يجب على الحزب الذي له ترتيبه على مستوى العالم والفضل في قيادة ثورة ١٩١٩، والذي نواصل فيه عمل آبائنا، من ثم يكون المشاركة في سباق انتخابات رئاسة الجمهورية والمحليات والاستحقاقات البرلمانية، لذا سيتم إعادة النظر في التشكيلات ليكون لنا مكانة تليق بهذا التاريخ.

وأوضح يمامة أن مصر في حاجة لوجود الرئيس السيسي وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر الآن، مؤكدا أنه في حزب الوفد نسعى لمرحلة جديدة من التعاون لصالح بيت الأمة.