الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا النقل والإنتاج الحربى يتفقدان ورش كوم أبوراضى لعمرات عربات القطارات

وزير النقل
وزير النقل
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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، والمتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة عربات ركاب السكك الحديدية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الخاصة بالسكك الحديدية.

وتفقد الوزيران أقسام الورشة المختلفة وتابعا أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة عدد من عربات الدرجة الثالثة لتصبح عربات مجددة "تحيا مصر" لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة لجمهور الركاب ولضم تلك العربات لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية، والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة أما جديدة أو مجددة.

كما تم التنسيق للتعاون بين الوزارتين لإنتاج مكونات وقطع الغيار الخاصة بأعمال التصنيع والعمرات للعربات ومن خلال الاعتماد على الشركات المصرية في توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتجديد هذه العربات، بحيث يتم توفير كافة هذه المستلزمات من السوق المحلية في اطار الاعتماد على المكون المحلي أولا في كافة المشروعات للمساهمة في تقليل العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن دعم واستخدام المنتج المحلي يساعد فى توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وقد تم توجيه كافة المختصين من الجانبين بتكثيف الاجتماعات المشتركة خلال الفترة القادمة لسرعة تنفيذ هذا التعاون المثمر الذي سيكون نقطة انطلاقة كبيرة في خطوات التصنيع المحلي لهذه الصناعة الهامة، وحيث سيتم تنفيذ هذا التعاون بالتوازي مع توطين صناعات السكك الحديدية في مصنع نيرك بشرق بورسعيد ليكون لدى مصر قواعد صناعية كبيرة تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية ثم الانطلاق للتصدير إلى الخارج.

ووجه وزير النقل، خلال الجولة، بعدم خروج أي عربة من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لها، وأن تتم أعمال العمرات الخاصة بالعربات بأعلى مستوى من الجودة وكذلك مراعاة عوامل الراحة للركاب واستخدام كراسي مريحة لهم في السفر والمسافات الطويلة، خاصة مع الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبوراضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، وهو ما يتطلب ضرورة الانضباط التام في العمل لزيادة الإنتاجية، كما أشار الوزير إلى ضرورة  استمرار تثقيف وتدريب العنصر البشري الحالي من خلال الدورات التدريبية المختلفة وتوسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد علي تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة، للتطوير المستمر لكافة ورش السكك الحديدية.

يذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبوراضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983 وقد تمت زيادة مساحة الورشة العام الحالي بحوالي 35 فدانا لاستخدامها في التوسعات الجديدة في صيانة وعمرات عربات وجرارات السكك الحديدية خاصة في ضوء خطة وزارة النقل بزيادة التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وزيرا النقل والدولة للإنتاج الحربي إجراء العمرات المختلفة لكافة عربات ركاب السكك الحديدية وزيرا النقل والدولة للإنتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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