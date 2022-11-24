مصرع شاب وإصابة شخصين وطفل في حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران وطفل، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق"بلبيس- قرية الجوسق" نطاق مركز شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد. أ. م"، 42 عاماً، مقيم قرية شلشلمون جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، و"أشرف. م. غ"، 22 عاما، مصابا بكسور، و"أحمد. م. م"، 35 عاماً، مصاباً بجروح وكدمات و"أحمد. أ. أ"، 10 سنوات، مصاباً بجروح قطعية.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم التى أودت بوفاة أحدهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق" بلبيس- الجوسق" تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.