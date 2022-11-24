نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجنة انتخابات اتحاد طلاب كلية العلوم

تفقد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة، مقر اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد طلاب كلية العلوم، للاطمئنان على سير العمل في سلاسة ويسر، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للانتخابات.

وبدأت لجان انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي بجامعة عين شمس استقبال الطلاب الراغبين في التقدم لخوض الانتخابات منذ الصباح الباكر بمقار إدارات رعاية الشباب بالكليات.

رافق الدكتور سعود خلال جولته الدكتورة إيمان عبدالعظيم، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة أماني سليمان، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته أجرى سعود حوارا مع عدد من الطلاب الراغبين في سحب استمارات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب للوقوف على مدى إدراكهم للهدف الرئيسى من مشاركتهم فى هذه التجربة الديمقراطية.

وأكد ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتاً إلى أن خوض الطلاب التجربة الانتخابية داخل الجامعة تصقل شخصيتهم وتثقفهم سياسيا لتؤهلهم لخوض الحياة السياسية خارج للجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن لنقدم لمصرنا الغالية شبابا واعيا مثقفا قادرا على خوض الحياة السياسية والاجتماعية بوعى وإدراك.