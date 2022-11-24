«قومى المرأة» يطلق حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة غدًا

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، للعام السابع على التوالي، والتي يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضاً شعار "كوني".

وأكدت رئيسة المجلس، الدكتورة مايا مرسي- في بيان اليوم الخميس- أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بجميع محافظات الجمهورية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعي والتعريف بهذه القضية المهمة.

وشددت على حرص الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 الذي نص في المادة (11) على “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”، مؤكدة أن تبني الدولة المصرية هذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط، ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتمت ترجمته في استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

وأوضحت أنه من المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام افتتاح عيادتين للمرأة بجامعتي الأزهر وقناة السويس، وإطلاق اليوم الرياضي تحت شعار "YES YOGA DAY" علاوة على تنظيم العديد من الندوات والحلقات النقاشية، منها ندوة حول "مناهضة العنف المعنوي والفرص المتاحة لتمكين المرأة" وحول سلامة المرأة في مكان العمل، و"ندوة تعريفية للرائدات الريفيات حول التمكين ومناهضة العنف في ظل الظروف الاقتصادية".

ولفتت إلى تنظيم ندوة حول "دور التعليم في تمكين المرأة لمواجهة التمييز والحرمان والعنف تحقيقا للتماسك الاجتماعي في الجمهورية الجديدة" وندوة عن "دور الدعم النفسي للمريضات" ولقاء تعريفي عن "مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات" وندوات إعلامية تحت عنوان "للعنف أشكال أخرى" حول الحقوق الإعلامية المهدرة للمرأة ومباردة لازم نغير الصورة.

وقالت إن الفعاليات تتضمن تنظيم تدريب حول "كيفية التعامل مع التحرش والإيذاء البدني لطلاب وطالبات المدارس الثانوية"، وعقد ندوة حول "المشاركة السياسية وأساليب مناهضة العنف ضد المرأة"، وندوة أخرى حول "أشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات" إلى جانب لقاء حول "قضية الابتزاز الإلكتروني والإجراءات العامة للبلاغات"، وندوة للجنة التدريب عن "القضية السكانية وعلاقتها بالعنف ضد المرأة".

وأضافت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ستطلق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بعدد 10 محافظات، علاوة على تنظيم تدريب القيادات الدينية بعنوان "سفراء ضد ختان الإناث"، وتنفيذ يوم للمبادرة الوطنية نورة بمحافظة سوهاج، وإطلاق دوائر الحكي "دوى" في 10 قرى تابعة لمحافظات برنامج حياة كريمة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه من المقرر أن يطلق المجلس أيضاً حملة إعلامية حول العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.