عامل بمشاريع حياة كريمة: المبادرة الرئاسية خدمت الصغير قبل الكبير

قال عماد طه، مبيض محارة في المشروعات التي نُفذِت ضمن مبادرة حياة كريمة داخل قرية كفر الشيخ عطية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنه كان ضمن فريق كبير يعمل في عمليات التطوير والإحلال التي تتم داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث شارك في العديد من المشروعات الضخمة وكان على رأسها مشروع الوحدات السكنية التي كانت بمثابة حلم لدى سكان القرية بسبب تهالك منازلهم، كما شارك في مشروع المجمع الخدمي الذي تم إنشاؤه لخدمة الأهالي القاطنين داخل القرية والقرى المجاورة، وذكر أن الجميع يعمل بكل جهد لإتمام المشروعات للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان.

وأضاف عماد، أنه يشعر بالسعادة والرضا، لأنه جزء صغير من ذلك التطوير الذي طال جميع الخدمات وانتظروا الجميع منذ سنوات طويلة، لذلك يعمل بكل جهد وحب لأنه يعرف الخير الكبير العائد علي الأهالي داخل القرية بعد إتمام عمله، وذكر أن الأهالي داخل القرية يستقبلون العمال والقائمين على المبادرة بكل حب بعدما شاهدوا عمليات التطوير الكبيرة التي طالت جميع القرى والنجوع في مختلف محافظات الجمهورية، يستكمل قائلًا أنه يتقاضى أجرا كبيرًا من عمله في تلك المشروعات لذلك كانت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر خير للعاملين بعدما فتحت لهم أبواب الرزق وجلبت عمل متواصل لهم، كما كانت خير الأهالي بعدما ارتقت بهم إلى أعلى المستويات المعيشية.

وتوجه عماد بالشكر والتقدير للقائمين على المبادرة بعدما استعانوا بالعمال القاطنين داخل القرى التي يتم تطويرها لأن ذلك سيجعل الجميع يعمل بكل جهد لمعرفته الشديد أنه يطور قريته ويرتقي بالمستوى المعيشي لأسرته وجيرانه، وأخص بالشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة العظيمة التي غيرت وجه الريف المصري وأدخلت الكثير من الخدمات لسكانها.

واختتم أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت له فرصة عمل تجعل سيرته الذاتية عظيمة جدًأ ومشرفة في كل مكان، وأنه إذا قدمها لأي مكان فإنه سيكون شاعرًا بالانتصار لقدرته على تخطي المقابلات الشخصية، ولفخره بالإنجازات التي شارك فيها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين والعمال على حد سواء.