عامل بمشاريع «حياة كريمة»: المبادرة الرئاسية فتحت أبواب الرزق لأهالي القرى

قال شهاب عماد، مبيض محارة بالمشروعات التي نُفذِت ضمن مبادرة "حياة كريمة" داخل قرية كفرالشيخ عطيه التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفرت فرص عمل للعمال داخل القرية، حيث اعتمدت في عملية التطوير والمنشآت التي تتم داخل قراهم علي العمال الذين يعيشون داخل القرية واستفادت من خبراتهم في العمل، لذلك أصبح جميع العمال يعملون بكل جهد وحسم لتطوير قراهم والمنشآت التي تتم بداخلها لمعرفتهم الشديدة بأن ذلك العمل سيساعد أهاليهم وجيرانهم في حياتهم ومعيشتهم وتعود عليهم بالخير بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

وأضاف عماد لـ"الدستور"، أنه عمل في مشروعات كبيرة داخل القرية وكان منها المجمع الخدمي الجديد الذي كان بمثابة حلم لجميع الأهالي، وذلك بسبب أنهم في الماضي كان يذهبون لمسافات طويلة لإتمام أوراقهم، وذكر أنه عمل أيضًا في مشروع الوحدات السكنية على مدار اليوم للانتهاء من ذلك المشروع الذي كان ينتظره الكثير من الأهالي الذين لا يملكون منازل ويعيشون بدون مأوى، يستكمل قائلاً إن المشروعات ارتقت بالمستوى المعيشي للسكان وأزالت أضرارا استمرت لسنوات طويلة معهم.

وتابع :"مبيض المحارة" بأن جميع العاملين بمبادرة حياة كريمة والقائمين عليها يسابقون الزمن بالمشاريع ويوصلون الليل بالنهار لإتمام عملية التطوير، لينعم الأهالي بحياة يستحقونها، وذكر أن جميع العمال يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي فتحت لهم أبواب الرزق وجلبت لهم العمل المستمر، وأصبحوا جزء من مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه القرى والريف وجعلت الأهالي يتمتعون بحياة هادئة خالية من القلق.



واختتم بأن كل أقاربه فخورين كونه جزء من المبادرة الرئاسية العظيمة التي حققت أحلام أهالي القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.