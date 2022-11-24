الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عامل بمشاريع «حياة كريمة»: المبادرة الرئاسية فتحت أبواب الرزق لأهالي القرى

حياة كريمة
حياة كريمة
ads

قال شهاب عماد، مبيض محارة بالمشروعات التي نُفذِت ضمن مبادرة "حياة كريمة" داخل قرية كفرالشيخ عطيه التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفرت فرص عمل للعمال داخل القرية، حيث اعتمدت في عملية التطوير والمنشآت التي تتم داخل قراهم علي العمال الذين يعيشون داخل القرية واستفادت من خبراتهم في العمل، لذلك أصبح جميع العمال يعملون بكل جهد وحسم لتطوير قراهم والمنشآت التي تتم بداخلها لمعرفتهم الشديدة بأن ذلك العمل سيساعد أهاليهم وجيرانهم في حياتهم ومعيشتهم وتعود عليهم بالخير بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

وأضاف عماد لـ"الدستور"، أنه عمل في مشروعات كبيرة داخل القرية وكان منها المجمع الخدمي الجديد الذي كان بمثابة حلم لجميع الأهالي، وذلك بسبب أنهم في الماضي كان يذهبون لمسافات طويلة لإتمام أوراقهم، وذكر أنه عمل أيضًا في مشروع الوحدات السكنية على مدار اليوم للانتهاء من ذلك المشروع الذي كان ينتظره الكثير من  الأهالي الذين لا يملكون منازل ويعيشون بدون مأوى، يستكمل قائلاً إن المشروعات ارتقت بالمستوى المعيشي للسكان وأزالت أضرارا استمرت لسنوات طويلة معهم.

وتابع :"مبيض المحارة" بأن جميع العاملين بمبادرة حياة كريمة والقائمين عليها يسابقون الزمن بالمشاريع ويوصلون الليل بالنهار لإتمام عملية التطوير، لينعم الأهالي بحياة يستحقونها، وذكر أن جميع العمال يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي فتحت لهم أبواب الرزق وجلبت لهم العمل المستمر، وأصبحوا جزء من مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه القرى والريف وجعلت الأهالي يتمتعون بحياة هادئة خالية من القلق.

واختتم بأن كل أقاربه فخورين كونه جزء من المبادرة الرئاسية العظيمة التي حققت أحلام أهالي القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

«حياة كريمة» تنظم مسابقات لكرة القدم بالقرى النائية

«حياة كريمة» تكتشف المواهب داخل القرى النائية

مسابقات للإنشاد الديني ضمن مبادرة «حياة كريمة» لاكتشاف المواهب

مسابقات عديدة في مختلف المجالات لاكتشاف المواهب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

توصيل الغاز الطبيعى لمنازل «الإخيوة» بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

صُنّاع النهضة.. عمال مشروعات «حياة كريمة»: «شغالين ليل نهار لتطوير القرى»

لليوم الثالث.. توافد الآلاف من محبى آل البيت للمشاركة فى مولد سيدنا الحسين

مهندسو «حياة كريمة» يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لاتمام عملية التطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أسامة ربيع لـ الرئيس السيسى: قناة السويس الجديدة ضاعفت الإيرادات لـ7 مليارات دولار سنويًا

«الداخلية» تفتتح «أحوال إكسبريس» لاستخراج البطاقة خلال 20 دقيقة

مفاجأة.. كولر يرفض نجم المنتخب ويتمسك بضم ثنائى الاتحاد وفيوتشر

الجيش الروسى: الأضرار الأخيرة فى كييف سببها الدفاعات الجوية الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)