الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عامل بمشاريع «حياة كريمة»: شغالين ليل نهار.. والعمل بالمبادرة «مريح للقلب»

حياة كريمة
حياة كريمة
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"محمد عقيل"، صاحب مُعدة لرفع الحجارة والرمال في الإنشاءات التي تتم ضمن مبادرة حياة كريمة، يعمل على إحدى المُعدات التي تقوم برفع الرمال والحجارة في الإنشاءات الجديدة في قرية العوضية التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث عمل في إنشاء مجمع الخدمات الجديد الذي تم إنشائه لخدمة الأهالي داخل القرية وإتمام أوراقهم داخل قريتهم، كما عمل في إحلال وتجديد الوحدات الصحية في الكثير من قرى و نجوع الدقهلية، ووفق وصفه،  فالعمل بالوحدات الصحية "يريح قلبه" لأنه يعلم أن ذلك المكان سيكون مصدرا لعلاج المرضى داخل تلك القرى.

يقول عقيل لـ"الدستور"، إن جميع العمال والقائمين على المبادرة الرئاسية يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لإتمام عملية التطوير في وقت قصير، لينتفع بها جميع الأهالي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وذكر أن من أفضل المشاريع التي عمل بها وعادت بالخير على المواطنين هي محطات الصرف الصحي، حيث كان الأهالي يعانون من الأمراض والأوبئة الناتجة عن تراكم المياه غير النظيفة أمام منازلهم، لذلك كان يعمل بكل جهد الانتهاء من ذلك المشروع في أقل وقت ممكن.

وأوضح صاحب المعدة العاملة بمشروعات "حياة كريمة"، أنه بعد انهاء العمل بأحد المشروعات التي تُقدم للأهالي يرى الفرحة والابتسامة ترتسم علي وجوههم، وذلك لأن المشاريع عادت بالخير عليهم وأزالت أضرارا استمرت لسنوات طويلة، حيث أصبحوا يستمتعون بالخدمات داخل قراهم ولا يحتاجون إلى الذهاب لمسافات طويلة لإتمام مصالحهم، وتابع أن المبادرة الرئاسية فتحت أبواب الرزق للعمال، إذ أن المشاريع التي تتم داخل القرى تبنى على يد سكانها.

يختتم حديثه شاكراً الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين على مبادرة حياة كريمة، وعلى المجهودات المبذولة لتحقيق تطوير كامل داخل القرى النائية، كما وجه الشكر لكل العاملين في عملية التطوير.

احلال وتجديد الانشاءات الجديدة المبادرة الرئاسية علاج المرضى مبادرة حياة كريمة

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وائل لطفي

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