موقع عالمى يدعو لزيارة مصر وتجربة مقاهى ومطاعم القاهرة والمدن الساحلية

دعا موقع "لونلي بلانت" السياحي العالمي لزيارة مصر وتجربة مقاهي ومطاعم القاهرة والمدن الساحلية.

ووصف الموقع في تقريره، الأطباق المصرية بأنها مميزة في الشرق الأوسط، وغنية بمكوناتها الغذائية المفيدة للصحة، وقد لعب التاريخ دورًا في تطويرها.

أكد التقرير، أن الطعام المصري يشتهر بمكوناته الغنية والمتنوعة، وهو مميز داخل منطقة الشرق الأوسط، وقد لعب التاريخ والجغرافيا دورًا في تطويره، حيث تقدم مطابخ قليلة اندماج أفريقيا والشرق الأوسط بشكل أفضل.

وعادة ما تتركز الوجبات في مصر على اليخنات والخضروات، لكن المصريين سينتظرون بسعادة في طابور في أفضل أكشاك طعام الشارع التي تقدم الكشري (مزيج من المعكرونة والأرز والعدس الأسود والبصل المقلي وصلصة الطماطم)، والفلافل المصنوعة من الفول، يتم تقديم الفول مطهي على الإفطار أو الغداء أو العشاء.

وأضاف: يحب المصريون الكباب والدجاج المشوي والحمام والكفتة (شرائح اللحم المفروم المتبلة والمشوية على سيخ)، بينما تأتي الأسماك من البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر وبحيرة ناصر والنيل، وتشمل التخصصات الأخرى الملوخية (شوربة الثوم المرّة المصنوعة من أوراق الجوت الملوخية) والحمام (الحمام) والمحشي (الخضار المحشي).

واضاف أن المصريين لديهم أسنان جادة للحلويات، ولا وجبة كاملة بدون حلوى، والمهلبية (كاسترد الحليب مع الصنوبر واللوز) وأرز باللبن هي الأكثر شعبية.

فول المدمس طبق مصر القومي

قد يعتقد المسافرون أنه لا توجد زيارة لمصر تكتمل دون زيارة أهرامات الجيزة ، لكن معظم المصريين قد يقولون إنه لا تكتمل الزيارة دون الاستمتاع بصحن فول المدمس ، الطبق الوطني المصري. فوول مدمس بسيط ومغذي وشبع.

ووصف التقرير طهي الفول، حيث أشار إلى أن الفول يُطهى ببطء مع زيت الزيتون والكمون ومجموعة من التوابل والمكونات الأخرى. يضاف البقدونس والفلفل الحار وعصير الليمون والثوم حسب تقدير الطباخ.

وسواء في السندويشات أو مع لقمة من الخبز ، غالبًا ما يتم تناول فول مدمس على الإفطار أو العشاء، والناس لديهم إضافاتهم المفضلة إلى الطبق - البعض يضيف الطحينة والبعض الآخر البيض المسلوق، فطرق أكل الفول لا حصر لها.

وقال الموقع، أيضا الطعمية وهي عبارة عن فطيرة مقلية من الفول المطحون والبقدونس وأوراق الكزبرة والتوابل، وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط - وحول العالم - تُصنع الفلافل من الحمص بدلاً من الفول ، وبدون كل الخضر. الفرق الرئيسي بين الروايتين هو أن الطعمية المصرية أكثر رقة، ستشمل السندويتش النموذجي فطيرة مقرمشة محاطة بالسلطة المشكلة والطحينة.