الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس البرتغال يزور الأهرامات والمتحف القومى للحضارة (صور)

رئيس جمهورية البرتغال
رئيس جمهورية البرتغال برفقة وزير السياحة
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قام الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، والوفد المرافق له، اليوم، برفقة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ومانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال في مصر، بزيارة لكل من منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وجاءت زيارة الرئيس البرتغالي لمصر على هامش توجهه لحضور مباراة البرتغال وغانا التي ستنعقد ضمن مبارايات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي يتم تنظيمها حاليًا بدولة قطر.

 واستقبل الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، والسيدة حرمه خلال زيارتهما للمتحف القومى للحضارة المصرية، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث قاما بجولة داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف، ومنها قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري.

وقد حرص رئيس البرتغال على تدوين كلمة بكتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أشاد خلالها بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية متميزة.

رئيس جمهورية البرتغال يزور منطقة الأهرامات 

كما قام الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، بزيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، وقام بالتقاط بعض من الصور التذكارية امام الأهرام برفقه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وخلال زيارتهم لمنطقة الأهرامات، كان في استقبالهم الأستاذ أشرف محيي، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث قاموا بجولة داخل المنطقة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة أبوالهول.

وستقام مباراة منتخب البرتغال، اليوم أمام منتخب غانا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، ويعد منتخب البرتغال واحدًا من بين المنتخبات المرشحه لحصد لقب ونديال قطر.

ويدخل منتخب البرتغال المباراة بهدف دخول أجواء البطولة سريعًا، وإرسال رسالة شديدة اللهجة إلى منافسيه إلى أن تحقيق لقب كأس العالم سيكون هدف، وقد أتى رئيس جمهورية البرتغال للشد من أزر فريق بلاده وتشجيعه نحو الفوز.

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