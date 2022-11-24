إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ639 مليون حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 639 مليونًا و200 ألف و946 إصابة.



وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و624 ألفا و23 وفاة.



وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من الإصابات حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35 مليونًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و77 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ689 ألفا و155 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و596 وفاة.