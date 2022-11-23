الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى: «الجيوش الكبرى فى العالم تطلب التدريب مع الجيش المصرى»

الجيش المصري
الجيش المصري
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عرض الإعلامي أحمد موسى بثًا مباشرًا لفعاليات المناورة البحرية بين مصر والسعودية وقبرص واليونان وفرنسا وأمريكا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: «الجيوش الكبرى في العالم ومنها الجيش الأمريكي تطلب التدريب مع الجيش المصري». 

وأكد، أنه لا يوجد قطاع في القوات المسلحة مافيهوش أحدث الأسلحة، معقبًا: "لا نعتدي ونمتلك الردع"، مشيرًا إلى أن رجال القوات البحرية المصرية استوعبوا التكنولوجيا الحديثة لحاملة الطائرات "ميسترال" في وقت قياسي. 

كما أشاد برجال القوات المسلحة المصرية، قائلًا:"لما يسافروا يتدربوا يستوعبوا أي شيء في 4 أشهر". 

وتابع موسى: "الفرقاطة العزيز التي تمتلكها مصر تصيب الهدف بنسبة 100%".. إحنا مش بنشتري أي حاجة وخلاص".

وأكد أن الفرقاطة العزيز تمتلك تكنولوجيا متقدمة لتصيب الأهداف بدقة عالية: "وحش متعدد المهام" انضم للأسطول البحري المصري والقوات المسلحة تحمي الأمن القومي لمصر ولا تعتدي على أحد، والجيش المصري يحمي الثروات المصرية ويؤمن الحدود".

واسترجع موسى ذكرياته في الجيش المصري، قائلًا: "خرجت وأنا ملازم أول احتياط وفخور إني خدمت في جيشنا العظيم".

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