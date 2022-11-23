أول تعليق من أحمد موسى بعد فوز إسبانيا على كوستاريكا بـ7 أهداف

علق أحمد موسى على فوز إسبانيا على كوستاريكا بـ7 أهداف، قائلاً إن أكبر نتيجة في كأس العالم حتى الأن، في السنوات الأخيرة، حيث أصبح من النادر تحقيق عدد أهداف بشكل كبير.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المنتخب الأسباني داخل وناوي على البطولة، حيث يعتبر المنتخب الأسباني من الفرق المرشحة بقوة للفوز ببطولة كأس العالم 2022، معقباً: "بداية ولا أجمل للمنتخب الأسباني في مباراته الأولى أمام كوستاريكا".

وكان حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

وسجل سباعية إسبانيا كل من توريس (هدفين)، أولمو، جافي، أسينسيو، سولير، وموراتا، وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإسبانى مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه المنتخب اليابانى بنفس الرصيد، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعدما تلقى خسارة مفاجئة من اليابان، ويتذيل منتخب كوستاريكا المجموعة بدون رصيد.