الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أول تعليق من أحمد موسى بعد فوز إسبانيا على كوستاريكا بـ7 أهداف

جريدة الدستور
ads

علق أحمد موسى على فوز إسبانيا على كوستاريكا بـ7 أهداف، قائلاً إن أكبر نتيجة في كأس العالم حتى الأن، في السنوات الأخيرة، حيث أصبح من النادر تحقيق عدد أهداف بشكل كبير.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المنتخب الأسباني داخل وناوي على البطولة، حيث يعتبر المنتخب الأسباني من الفرق المرشحة بقوة للفوز ببطولة كأس العالم 2022، معقباً: "بداية  ولا أجمل للمنتخب الأسباني في مباراته الأولى أمام كوستاريكا".

وكان حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

وسجل سباعية إسبانيا كل من توريس (هدفين)، أولمو، جافي، أسينسيو، سولير، وموراتا، وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإسبانى مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه المنتخب اليابانى بنفس الرصيد، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعدما تلقى خسارة مفاجئة من اليابان، ويتذيل منتخب كوستاريكا المجموعة بدون رصيد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

«إزاي نقول لا للمخدرات».. معسكر تدريبي لمتطوعي برامج الوقاية من المخدرات

فادى عاكوم: «عون وفرنجية» أبرز المرشحين لرئاسة لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟