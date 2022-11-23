وزير الرياضة يناقش زيادة الموارد ودعم المواهب والأبطال الأولمبيين

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي صندوق دعم الرياضة المصري، قيادات الوزارة، ولجان الإستثمار والتسويق والإقتصادية والمالية بالوزارة، وأعضاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



تناول اللقاء آخر المستجدات في خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وخطط رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة، وكيفية زيادة الموارد، بهدف التوسع في عملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم حتي اوليمبياد 2024 و2028.





في هذا الصدد، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الصندوق يعكس مدى الإهتمام والدعم الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية.



لافتًا إلي أهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات الأمن القومي والقوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لإنجازات الرياضة المصرية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي سعي الوزارة من خلال الصندوق لوضع خطة ومشروع لتأهيل الألعاب الفردية بدءً من الناشئين ، للمنافسة في الأولمبياد القادمة، في ظل ما تشهده مصر من طفرة رياضية بدعم رئاسي غير مسبوق، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعد شريك أساسي في دعم المواهب، وباريس 2024 ستكون البوابة الأولى لجني الثمار ورفع علم مصر عاليًا، وصولًا إلي أولمبياد 2028.

وعلي هامش اللقاء، اجتمع وزير الشباب، بالمجموعة الاقتصادية بالوزارة، لمناقشة مختلف الخطط والبرامج والمشروعات الاستثمارية المختلفة؛ وذلك لدعم ورعاية منظومة الشباب والرياضة المصرية، وذلك في إطار دور الوزارة الريادي في مجال المسئولية المجتمعية، بحضور قيادات الوزارة واللجان والوحدات المالية والاقتصادية والاستثمارية.