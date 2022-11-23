جهاز تنظيم الاتصالات يدعم طلاب الجامعات من خلال برنامج «متميز»

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برنامج "متميز" لدعم مشروعات التخرج الواعدة لطلاب السنة الدراسية الأخيرة بكليات الهندسة ونظم المعلومات بالجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية غير الهادفة للربح في مصر.



ويتولى تنفيذ البرنامج إدارة البحث والتطوير بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويأتي في ضوء استراتيجية الجهاز الرامية إلى الاستفادة من التطور الأكاديمي والصناعي في مجال الاتصالات، الأمر الذي يسهم في توفير خدمات أفضل وحلول للتحديات التي تواجه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي.



ويتم تقييم كل مشروع بناءً على مدى ارتباطه بمجال الاتصالات وتأثيره على المجال ومستوى الإبداع الذي يتسم به وجودة كتابته وكفاءة فريق العمل. وتحصل المشروعات المقبولة على دعمٍ مالي لتغطية تكاليف الأجهزة والبرمجيات المطلوبة، بمبلغ يصل إلى 50,000 جنيه مصري وذلك بعد خضوعها لتقييم مجموعة من الخبراء.



ووضع الجهاز قائمة من مسارات البحث المقترحة لمشروعات التخرج المُقدمة للبرنامج، منها:

خدمات القيمة المضافة

- خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

- خدمات الأماكن

- رصد الفواتير وتتبعها

- التطبيقات الأمنية



تطبيقات الاتصالات بالقطاعات المتخصصة

- الزراعة والري

- البيئة والتغير المناخي

- الكهرباء والطاقة

- المرور والنقل

- التعليم الإلكتروني

- الرعاية الصحية الإلكترونية



تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخدماتها

- خدمات الاتصالات الرقمية

- التطبيقات الذكية

- تطبيقات المدن الذكية وخدماتها

- الروبوتات والأنظمة المستقلة ذاتيًا

- الخدمات المتعلقة بالبيانات



توفير الطاقة

- حصاد الطاقة

- الاتصالات المنخفضة الطاقة



كما يمكن للطلاب تقديم مشروعات تخرج في مسارات أخرى من اختيارهم.



ويجب على الطلاب اتّباع التعليمات الواردة في موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستخدام النماذج الموجودة على الموقع. وتُرسَل المشروعات بحد أقصى يوم 15 ديسمبر على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وسيتم الإعلان عن قائمة المشروعات المقبولة قبل 15 فبراير 2023.



جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب من خلال دعم مشروعات التخرج وتنظيم دورات تدريبية صيفية وبرامج تخصصية ضمن المنهج الدراسي لأقسام الاتصالات بالجامعات، إلى جانب رعاية الأنشطة الطلابية وإقامة ندوات بالجامعات حول الموضوعات ذات الصلة.



لمعلومات حول برنامج "متميز" وشروط التقديم فيه، يرجى الضغط هنا.

https://bit.ly/3GJS9ma