اعتماد مواعيد امتحانات المراحل التعليمية بمدارس القليوبية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد امتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوي العام لاختبارات وامتحانات شهر نوفمبر الجاري اعتبارًا من أول شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف الشهر ذاته .



وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد امتحانات مواعيد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي العام شهر نوفمبر 2022 مع تحديد موعد امتحانات الشهر للمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات حسب كل مدرسة وفق الجداول التالية:



ونوهت مديرية التربية والتعليم القليوبية علي عدد من الإجراءات خلال امتحانات الشهر منها تفعيل غياب الطلاب بكل دقة وان تكون الامتحانات موحدة على مستوى المدرسة وخلال اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة.

وفي سياق متصل وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل موسم الشتاء والأمطار والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة والبوابات الحديدية جيداً، وعدم تواجد زجاج مكسور والانتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، والتأكيد على تواجد عمالة كافية داخل المدارس وعدم تأخير مرتبات العمالة الموسمية.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والعميد وليد سمير نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية نائبًا عن مدير أمن القليوبية والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وشدد الهجان على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق التي ينص عليها القانون لتأمين المنشآت الصناعية والتجارية، والتأكد من صلاحية أنظمة الإطفاء، والتأكيد على السادة رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء بضرورة إزالة جميع التشوينات المخالفة الموجودة على الطرق الرئيسية والفرعية وإخلاء الأرض فورًا وإلا سيتم مصادرة كل التشوينات والمعدات كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية

وتابع المحافظ توجيهاته حيث وجه مدير مديرية التموين بضرورة التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة وجمعيتي داخل المحافظة، والتأكيد على تكثيف الحملات وضبط الأسعار على المواد الغذائية وخاصة توافر الأرز في الأسواق ومتابعة تنفيذ الأسواق ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمدن والأحياء لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، موجهاً أيضًا مدير مديرية الشباب والرياضة بالاستمرار في إقامة معارض المبادرات الشبابية داخل مراكز الشباب لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين داخل القرى.

