الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية العجوزة الإرهابية» لـ19 ديسمبر

محكمة
محكمة
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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، محاكمة 43 متهمًا؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية، لجلسة 19 ديسمبر؛ لاستكمال استجواب المتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

قرار الاحالة خلية العجوزة الإرهابية ارهاب محاكمة

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