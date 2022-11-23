تفاصيل مشروع النظام المغلق للاستزراع السمكي بكفر الشيخ (فيديو)

كشف المهندس مدحت العودة، صاحب مشروع النظام المغلق الاستزراع السمكي، تفاصيل مشروع جديد عبارة عن مزرعة سمكية داخل صوب زراعية بكفر الشيخ صديقة للبيئة وموفرة.

وأكد خلال تقرير عرضته القناة الأولى المصرية، أن النظام المغلق هو تدوير المياه المستخدمة في المزارع السمكية بفلترتها ميكانيكيا وبيولوجيا عن طريق الفلترات الميكانيكية والبيولوجية، ثم تشبيعها بالأكسجين اللازم للأسماك وإعادتها للأحواض، وهو ما يساعد المزارع عبر عدم إهدار المياه.

وتابع أنه يتم الحفاظ على المياه بنسبة 97%، فيما نحافظ على نسبة المياه من البحر بنظام الصرف الطبيعي، وأهم ميزة في المزرعة السمكية هو وفرة المياه بنسبة 97%، كما توفر للأرض بنسبة 85% لإنتاجية 10 فدادين.

وأوضح أنه لا تتواجد في تلك المزرعة أي مخرجات ضارة بالبيئة، سواء كانت ملوثات أو رواسب، حيث نعيد استخدام المخرجات والمخلفات ونزرع بها، حتى المخرجات من السمك بعد عملية التصنيع نستخدمه كعلف للسمك.

واختتم أن أهم عنصر والذي يخص التغيرات المناخية هو غاز الميثان وأكسيد النيتروز فهم من أخطر الملوثات للاحتباس الحراري وانتشر مؤخرا في المزارع السمكية التلقيدية نتيجة أن أرضية الحوض تكون مليئة بالمخالفات وفضلات بقايا العلف مما يؤدي إلى تحول غاز الميثان بفعل البكتريات اللاهوائية وأكسيد النيتروز الذي يمثل حوالي 20% من الملوثات التي تخرج.