4 آلاف جنيه تنهى حياة «مسن الشرقية» على يد شريكه

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية من كشف ملابسات العثور على موظف بالمعاش جثة هامدة داخل مسكنه.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول "جمال.ج" 65 عاما، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية تعرض المجنى عليه لإصابة بالرأس أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى قيام "محمد.م" 37 عاما عامل مقيم بندر منيا القمح، بارتكاب الواقعة، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين المجنى عليه، كونهما شركاء في تجارة وبيع الدراجات البخارية "التوكتوك".

وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب 4000 جنيه، فقام المتهم على إثر ذلك بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية وهشم رأسه، ولاذا بالفرار، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.