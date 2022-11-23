أخفاه حول جسده.. إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب طبيب أسنان كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان منها جزء أخفاه حول جسده.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وخاصة ما يخص مستلزمات الأسنان بعد النظر الي مهنته المدونه بجواز السفر.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط كمية من تلك المستلزمات مخبأة بين الملابس، أكياس بها «بنط» ومسامير تستخدم في زراعة الأسنان، كاميرتين تصوير داخل الفم خبأهم الراكب أسفل الملابس التي يرتديها، بلغ إجمالي المضبوطات ٥٢ وحدة لزراعة الأسنان و٣ كيس بهم بنط ومسامير وكاميرات تصوير داخل الفم وجهاز معايرة خاص بطب الاسنان أيضا.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.