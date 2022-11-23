تجديد حبس شريف الروبي في الانضمام لجماعة إرهابية

جددت النيابة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس شريف الروبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بـالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.



ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.