رفع وإزالة أكثر من 600 حالة إشغال مخالفة من الشوارع والميادين ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في اختناقات مرورية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم.

وفي هذا الشأن ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وتضمن الإشارة إلى قيام الوحدة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق، بتنظيم حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام تحت إشراف المهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة، وبدعم من شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد بكري رئيس قسم شرطة مرافق بنى سويف، والرائد مصطفى أحمد وبمشاركة مسؤولي إشغالات الوحدة المحلية وشئون المناطق، والتي استهدفت رفع الإشغالات المخالفة بشوارع الجبالي، 23يوليو، أحمد عرابي، وصفية زغلول، والدهشوري وجسر إسلام، وترعة البوصة، والأباصيري، وعبد السلام عارف، وصلاح سالم، والدائري، ومنطقة حوض الدلالة، والأزهري، وميداني المحطة والمديرية.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 629 حالة إشغال ومخالفات بتلك المناطق، وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار ومراجعة كافة الرخص الخاصة بالمقاهي والكافيهات، بجانب التحفظ على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وشيش وحوامل حديدية وغيرها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الغلق الإداري لورشة ألوميتال، وصالة رياضية (جيم) لإدارتهما بدون ترخيص، كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماعا بمسئولي الطرق والوحدة المحلية بناصر وببا، لمناقشة خطة رصف الطرق ضمن نطاق قرى حياة كريمة بمركزى ناصر وببا، وتذليل كافة المعوقات الخاصة بمشروعات الرصف التي لم يتم البدء فيها، حيث تم تشكيل لجنة شملت الجهات المعنية من شركات المرافق، والجهات ذات الصلة، لمعاينة الطرق المستهدفة، وبيان خلوها من أي أعمال تنفيذية تعيق أعمال الرصف، ودراسة إمكانية ايجاد مسارات مغايرة لشبكات المرافق بالطرق التي يستهدف رصفها