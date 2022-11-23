السيطرة على حريق كبير بمخلفات زراعية بقرية ترسا بالفيوم

اندلع حريق كبير في مخلفات زراعية بقطعة أرض فضاء بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمخلفات زراعية، بقطعة أرض فضاء بقرية ترسا.

وانتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه تمت السيطرة على حريق كبير بتجمعات لمخلفات زراعية، بقطعة أرض فضاء بقرية ترسا، وتم إخماد النيران، دون خسائر أو إصابات، بالتعاون بين قوات اطفاء وشرطة نقطة ترسا ومركز شرطة سنهور ومعدات الوحدة المحلية للقرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.