بيراميدز يواجه البنك الأهلى فى مباراة قوية بالأسبوع الرابع للدورى الممتاز

يستضيف بيراميدز فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المركز الثاني عشر برصيد نقطتين من التعادل مع إنبي والمصري وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثالث وسجل الفريق هدفا واحدا ودخل مرماه هدفا واحدا أيضا ويسعى لتحقيق فوزه الأول خاصة أنه أحد المرشحين على المنافسة بقوة للفوز باللقب.

واختار اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وعبد الله السعيد وعبد الله مجدي ومحمود صابر ودودو الجباس وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة إسلام عيسى ودودو الجباس بينما يغيب وليد الكري للإيقاف بعد طرده في مباراة المصري وإبراهيم عادل وأحمد فتحي لأسباب فنية.

على الجانب الآخر يحتل البنك الأهلي بقيادة خالد جلال المركز الخامس برصيد 5 نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع فاركو وسموحة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة الثامنة .

خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار22 لاعبا دخلوا معسكر مغلفا في الإسكندرية في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم وأحمد توفيق وأحمد ياسين ومحمود الجزار وأمير مدحت وأحمد العش وأحمد سعيد ومحمد فتحي وحمدي علاء ومحمد لعبة ومحمود سيد ومحمد هلال وإسلام جابر وموسي دياوارا ورزاق سيسيه وكريم بامبو وناصر منسي وأسامة فيصل.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد توفيق طلب ووائل شعبان ومعهم محمود الدسوقي حكما رابعا ومحمد عباس حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.