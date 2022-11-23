بعد فوز فيلم «صاحبتى» بجائزة.. إلهام صفى الدين: لا ألتفت للانتقادات ولا أتوتر

عبرت الفنانة إلهام صفي الدين، عن سعادتها لفوز فيلمها الأول "صاحبتي"، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، برئاسة الفنان حسين فهمي.

لم استوعب الفوز بالجائزة إلى الآن

وقالت خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "مش مستوعبة أول فيلم في حياتي المخرجة كوثر وضعت ثقة كبيرة في وشكرًا لها على كل حاجة علمتهالي ومن قلبي مبسوطة الحمد لله".

وعن انتقادات قابلتها في الفيلم قالت: "لا أتوتر وواقفه في ضهر أي حاجة بعملها وسعادتي إن الفيلم فاز في مهرجان القاهرة دا أسعدني".

كما كشفت حقيقة استشارتها لخالتها الفنانة إلهام شاهين في أعمالها قائلة: "لا أستشير خالتي إلهام ولكن قبل الفيلم استشارتها وقالتلي لو انتي واثقة في كوثر تمام فقلتلها اه واثقة"، وأهدت جائزة الفيلم كل من عمل به.

وقالت المخرج كثر يونس، إنها سعيدة جدًا بالتكريم، وأن الفيلم سبق وعرض في مهرجان فينيسيا ولكن رد الفعل عليه لم يكن كما كان في مصر، فالجمهر المصري كان يضحك ويتفاعل مع الأحداث وكون الجائزة من مصر ومن مهرجان مصري فهذا شيئًا عظيمًا.

وأهدت الجائزة لزوجها المخرج خالد مرعي وذلك لأن اليوم يتوافق مع عيد ميلاده.