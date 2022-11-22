الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «سروجى» قتل حدادًا بكرداسة

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس  صاحب محل "سروجي"، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالشروع في قتل حداد تدخل للدفاع عن قريبته "بائعة خضار"، عندما حاول المتهم معاكستها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من صاحب محل "سروجي" يفيد بتضرره من بائعة خضار وأبناء عمومتها لتعديهم عليه باستخدام سلاح ناري وإضرامهم النيران بمنزله الكائن بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين من التحريات عدم صحة البلاغ، حيث تبين أن المبلغ قام بمعاكسة بائعة خضار، 34 سنة، الأمر الذى أثار حفيظة ابنى عمومتها حداد يبلغ من العمر 34 سنة، وشقيقه سائق 43 سنة، وقاما بالتشاجر مع المبلغ الذي أشهر سلاحا ناريا غير مرخص "فرد خرطوش" وأطلق عيارا ناريا أصاب به الحداد وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

الشروع في قتل حبس صاحب محل قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة

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