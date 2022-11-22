الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

أجمل إطلالات النجمات في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

ليلى علوي
ليلى علوي
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انطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لهذا العام منذ ساعات قليلة، حيث توافد معظم النجوم للمشاركة في هذا الحدث، وقد تألقن بفساتين جذابة.

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أجمل الإطلالات:

تألقت النجمة يسرا بفستان ملكي باللون الأزرق من التل الفاخر، وبه العديد من الخرز والتصميم اليدوي.

ظهرت هبه مجدي بتصميم على شكل القفطان المغربي باللونين الذهبي والأسود، وكان التصميم محتشما، بتسريحة شعر انسيابية وحقيبة مزخرفة.

ظهرت يسرا اللوزي بفستان بسيط لكنه كان قمة في الأناقة مفتوح من ناحية الصدر وبأكمام طويلة من خامة التل والساتان باللون التركوازي.

لم تضع إكسسوارات في منطقة الرقبة لكنها اختارت اكسسوار بسيط على اليدين وأقراط متلألأة، وكان الماكياج بسيطا يكاد يكون منعدما، فملامح يسرا اللوزي تساعدها على الظهور بها، فلا تحتاج إلى العديد من مساحيق التجميل.


أما نيكول سابا فقد ظهرت بتصميم مجسم من التايجر تماشى مع وزنها وطولها، كما أنها أظهرت وجهها جيدا من خلال استخدام أحمر شفاه البني، واعتمد على تسريحة شعر انسيابية.


ولفتت النجمة ليلي علوي الأنظار بأناقتها المعتادة حيث اختارت تصميم هادىء وبسيط باللون الفوشيا يصلحه شال من خامة الساتان، وفي أسفل الفستان ستجده مغطى بالريش الفاخر.

قواعد الدخول لمهرجان القاهرة السينمائي
وسبق أن تحدث الفنان حسين فهمي، عن الدريس كود الخاص بحضور الفنانين وقال أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 ممازحًا الحضور: "اللي هيخالف الدريس كود هيتحبس، الرجالة زي الستات، أنا كل اللي بطلبه إن الناس تيجي لابسة شيك، الرجالة بتلبس دايمًا في المهرجانات الدولية الدرجة الأولى، بدلة سموكن، أنا بطلب الناس كلها تيجي لابسة ده".

واستكمل حسين فهمي حديثه عن الشروط التي وضعها لـ دريس كود وخصّ الفنانات لحضور المهرجان، قائلًا: "بطلب من السيدات إنها تلبس اللبس اللي إحنا بنشوفه في كل المهرجانات الدولية اللي هي درجة أولى، ميبقاش فيه مبالغة، ده كل اللي بطلبه".

أجمل إطلالات مهرجان القاهرة السينمائى النجمة يسرا اللوزي قفطان مغربي هبة مجدي

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